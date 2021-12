Mokhtar kan geen club meer vinden: 'Denk dat mijn afkomst rol speelt'

"Het is alsof je bij elke sollicitatie geweigerd wordt", zo omschrijft de clubloze Youness Mokhtar de huidige staat van zijn voetbalcarrière. De man die in meer dan tweehonderd profwedstrijden op het hoogste niveau liet zien een nachtmerrie voor rechtsbacks te kunnen zijn, had verwacht wel een club te vinden. Niets is minder waar. "Ik denk dat mijn Marokkaanse afkomst een rol speelt." De 30-jarige Mokhtar zegt dat discriminatie als een rode draad door zijn profcarrière loopt, maar dat de "bedorven" Nederlandse voetbalwereld nu echt voor hem aan de oppervlakte komt. "Als je presteert, ben je het mannetje en loopt iedereen van een voetbalclub met je weg. Als jij later diezelfde club weer nodig hebt, word je als grofvuil behandeld." Geen plek voor Mokhtar De linksbuiten doelt op zijn oude liefde PEC Zwolle, waar hij in het seizoen 2012/2013 en tussen 2016 en 2018 twee succesvolle periodes kende. Hij bood zich het afgelopen halfjaar meerdere keren aan bij de huidige hekkensluiter in de eredivisie, maar kreeg steeds nul op het rekest. "Aan het begin van het seizoen werd gezegd dat er geen plek meer was in de selectie, vervolgens werden Leandro Fernandes en Ryan Koolwijk wel gehaald."

De in de Utrechtse wijk Overvecht opgegroeide Mokhtar snapt dat clubs, waaronder PEC, geen "dik" contract voor hem klaar hebben liggen. "Maar dat hoeft ook niet. Ik hoef het niet meer voor het geld te doen." "Wat mij steekt, is dat ik niet eens mag meetrainen", vervolgt hij. "Toen ik nog speelde, was meetrainen nooit een probleem. Er kwamen jongens uit alle windstreken." Genegeerd Nadat PEC twee weken geleden afscheid had genomen van trainer Art Langeler, probeerde Mokhtar het opnieuw bij de Overijsselse club. "Ik kreeg na een aantal dagen een appje met de boodschap dat er nog niets is gevraagd aan de hoofdtrainer en vervolgens ben ik genegeerd. Dat steekt mij enorm. Ik heb een prachtige tijd gehad in Zwolle en heb de club geld opgeleverd. Nu wordt er gedaan of ik niet meer besta."

PEC is niet de enige club waarmee Mokhtar contact heeft gezocht. Na een anderhalf jaar durend avontuur bij het Amerikaanse Columbus Crew, waar hij kampioen van de Verenigde Staten werd, wilde hij in januari weer terug naar Nederland. "Ik heb een geweldig avontuur beleefd, maar door corona werd reizen moeilijk en wilde ik graag met mijn gezin weer in Nederland dicht bij familie wonen." Mokhtar bood zich ook aan bij zijn oude club FC Twente, waar hij hoofdtrainer Ron Jans kent. Vaclav Cerny was net zwaar geblesseerd geraakt en de club kon wel een buitenspeler gebruiken. "Uiteindelijk werd er gekozen voor Luciano Narsingh. Dat zal wel een keuze op sportieve gronden zijn geweest." ADO Den Haag, dat een troosteloos seizoen doormaakte en uiteindelijk degradeerde, bood aan het begin van dit jaar even uitkomst. "Ik vond het toen al wel opvallend dat er niet meer clubs waren die interesse in mij hadden. Ik heb best aardig gespeeld in Amerika." Bij ADO niet op zijn best In de Hofstad, waar hij in mei vooralsnog zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal speelde, maakte hij naar eigen zeggen niet de sterkste periode in zijn carrière door. "Zo eerlijk moet ik zijn. Misschien dat clubs daardoor ook huiverig zijn."

Toch is Mokhtar de laatste maanden steeds vaker gaan denken dat er andere zaken aan zijn clubloosheid ten grondslag liggen. Hij mag bij FC Utrecht niet eens meetrainen met de beloftenploeg, bij Go Ahead Eagles werd gezegd dat de selectie vol is en dat het perspectief op een basisplaats van de huidige spelers niet ontnomen mag worden. "Een week daarvoor werd Cuco Martina wel aan de selectie toegevoegd. Oké, hij speelt op een andere positie dan ik, maar opvallend is het wel." Patroon Bij eerstedivisionist Almere City, waar meerdere jongens van Marokkaanse komaf een contract hebben, werd gezegd dat ze geen onrust in de selectie wilden hebben. "Bij die opmerking werd voor mij wel het een en ander duidelijk." Mokhtar denkt een patroon te zien. "Volgens mij worden jongens die van Marokkaanse afkomst zijn snel als moeilijk bestempeld. Het is toch opvallend dat ook een jongen als Nasser El Khayati, die ook zijn sporen in de eredivisie heeft verdiend, niet aan een club kan komen. Jongens, we willen meetrainen en betalen zelf de brandstof."

Ook noemt hij een voorbeeld uit zijn eigen carrière. In 2016 werd beweerd dat Mokhtar om religieuze redenen geen handen geeft aan vrouwen, omdat hij de uitgestoken hand van verslaggeefster Aletha Leidelmeijer zou hebben geweigerd. Dit werd later door alle betrokken partijen ontkracht en door alle media gerectificeerd. "Toch tekent deze situatie hoe makkelijk Marokkanen als probleemjongeren worden weggezet." Spelen met Tadic, Promes en Ziyech Ondanks deze ervaringen kijkt Mokhtar, die op dit moment voor zichzelf traint, positief terug op zijn carrière. "Mijn hele leven stond in het teken van voetbal en ik heb daardoor veel meegemaakt. Van de jeugd bij PSV naar FC Eindhoven, waar ik debuteerde in het betaald voetbal. Daarna naar PEC, waarna ik na een goed jaar naar Twente ging. Toen nog een topclub. Ik heb daar samengespeeld met Dusan Tadic, Quincy Promes en Hakim Ziyech." En als het aan de aanvaller zelf ligt, komt er nog wel een voetbalhoofdstuk bij. "Ik kan voor bepaalde eredivisieclubs nog van waarde zijn en ik hoef geen vet salaris meer. Als dit niet gebeurt, ook goed. Ik ben ook bezig met vastgoedprojecten en heb nu meer tijd voor familie. Ik red mij wel."