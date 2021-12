De uitzending van 3 december

Vrees voor nieuw geweld in Bosnië

Terwijl de trauma's uit het verleden nog in de vezels zitten van veel Bosniakken, lopen de spanningen in Republika Srpska op. Dat is de Servische Republiek, een van de twee grotendeels autonome 'entiteiten' waarin Bosnië aan het eind van de oorlog in de jaren negentig is opgedeeld. Afgevaardigde Schmidt schetst in een rapport namens de internationale gemeenschap aan de Veiligheidsraad van de VN dat afscheiding van Republika Srpska en zelfs een nieuwe oorlog reële mogelijkheden zijn.

Een verslag vanuit de Servische republiek van correspondent David Jan Godfroid.