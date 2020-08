Bol.com weert boeken en spullen waar Zwarte Piet op staat

Bol.com verkoopt vanaf eind september geen producten meer waar een afbeelding van Zwarte Piet op staat. Het gaat om artikelen met afbeeldingen van Zwarte Pieten "als stereotyperend karikatuur of van mensen die volledig donker zijn geschminkt", staat in een bericht dat eind juli aan de verkopers is verstuurd.

Verder wordt de term 'Zwarte Piet' in alle teksten aangepast naar 'Piet'. Aanleiding voor de verandering is volgens de site "voortschrijdend inzicht, passend bij de actualiteit in Nederland en België".

Pietenkostuums mogen nog wel verkocht worden, maar alleen als ze geen stereotyperingen hebben zoals een zwarte pruik, grote gouden oorbellen en een molensteenkraag.

Boeken over Zwarte Piet die zijn geschreven vanuit educatief of historisch oogpunt zijn nog toegestaan. Ze kunnen wel worden voorzien van een label dat aangeeft dat de inhoud 'controversieel' is.

Huidskleurig

Afbeeldingen van roetveegpieten mogen nog wel, net als een andere kleur Piet, bijvoorbeeld rood of blauw. "Alle pieten zijn welkom, maar Zwarte Piet niet meer", laat een woordvoerder weten. Vorig jaar verbood de site bij verkleedkleren al afbeeldingen van donkergeschminkte mensen.

De webwinkel verandert ook de term 'huidskleurig' naar 'beige' of een andere kleur als het gaat over een witte huidskleur. De maatregelen gaan in op 28 september.

Facebook

Vorige week werd bekend dat Facebook en Instagram stereotiepe foto's en video's van Zwarte Piet gaan weren. De platforms handelen daarbij op basis van meldingen van gebruikers. Als een afbeelding of video in strijd is met de regels, wordt die verwijderd.