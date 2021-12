Kok heeft weer vertrouwen na privéproblemen: 'Had invloed op het schaatsen'

Negende, twaalfde, elfde, achtste. Het zijn de resultaten die Femke Kok dit seizoen bij elkaar schaatste op de 500 meter, de afstand waarop ze vorig jaar nauwelijks te kloppen was. En dus is ze vooralsnog verre van tevreden.

"Ik baal hiervan. Dit is niet wat ik waard ben", zegt Kok aan de vooravond van de wereldbeker in Salt Lake City. "Ik zat een tijdje niet zo lekker in m'n vel, om meerdere redenen. Dat heeft me opgebroken in de afgelopen wereldbekers."

'Last van privédingen'

Volgens de officiële verklaringen kampte Kok bij de wereldbekerontmoetingen in Polen en Noorwegen met een liesblessure en misselijkheid. Nu zegt de 21-jarige schaatsster dat privéproblemen haar parten speelden.

Kok: "Het waren privédingen, geen leuke dingen, waar ik last van had. Daardoor sliep ik ook slecht. Je hoopt dat die dingen het schaatsen niet beïnvloeden, maar dat was nu even wel zo."

