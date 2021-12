Zorgen bij politie over normoverschrijdend gedrag politiestudenten

De politie heeft in een intern onderzoek vastgesteld dat de ernst van normoverschrijdend gedag onder politiestudenten toeneemt.

Een voorbeeld daarvan is het bekijken van geheime informatie. Studenten krijgen tijdens hun opleiding onder meer les in het werken met MEOS, een app waarmee agenten op straat toegang hebben tot allerlei vertrouwelijke informatie over burgers. Dat gaat niet altijd goed.

"De laagdrempelige toegang tot politiegegevens via de applicatie MEOS op de diensttelefoon zorgt in veel gevallen voor de verleiding', stellen de onderzoekers vast. Ze zagen dat studenten informatie uit politiesystemen aan derden hebben doorgespeeld of voor privédoeleinden hebben gebruikt.

Oefendatabases

Volgens de Politieacademie zijn daar recent maatregelen tegen genomen. Studenten krijgen pas op een later moment in de opleiding toegang tot informatiesystemen. "Ook zijn oefendatabases gerealiseerd, zodat studenten geen gebruik hoeven te maken van echte data", zegt de directeur Den Uyl van de Politieacademie.

Aanleiding voor het onderzoek was dat normoverschrijdend gedrag onder studenten zou zijn toegenomen: het aantal onderzoeken tegen studenten steeg van 18 in 2016 naar 38 in 2020. Die toename kan worden verklaard door de toename van het aantal studenten in dezelfde periode, van 2300 naar 4000.

Aandacht voor integriteit

Sectorhoofd Lonneke Soudant van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten vindt dat het onderzoek aantoont dat het onderwerp integriteit structureel aandacht nodig heeft. "Dat het percentage normoverschrijdingen onder studenten niet toeneemt, is fijn. Maar uiteindelijk willen we dat percentage omlaag brengen."

Directeur Den Uyl erkent dat. Hij zegt dat er in de screening en opleiding van studenten al veel aandacht is voor integriteit, zowel in het werk als privé. "Helaas kun je niet alles voorkomen."

Soudant vindt dat ook op het gebied van drugsgebruik studenten moeten beseffen dat ze bij de politie werken. "Een maatschappelijk relatief breed geaccepteerd fenomeen als drugsgebruik wordt bij de politie niet getolereerd. Wie bij de politie wil werken, moet zich daarvan terdege bewust zijn."

Mentale weerbaarheid

In 2019 haakte 17 procent van de politiestudenten voortijdig af. Volgens de onderzoekers speelt mentale weerbaarheid daarbij een rol. "Het mentale rugzakje van de gemiddelde aspirant is anno 2021 sneller en meer is gevuld dan in de vorige eeuw." Prestatiedruk, de rol van sociale media, spanningen thuis en zorgen om maatschappelijke vraagstukken worden genoemd als mogelijke oorzaken.

Bij de selectie en begeleiding studenten en begeleiding van jonge agenten wordt daarop gelet.

In een reactie noemt demissionair minister Grapperhaus het goed dat de politie de problemen met studenten openlijk durft aan te kaarten: "Onderzoeken, op tafel leggen en aanpakken. Jonge politiemensen moeten zich realiseren dat ze hun gedrag moeten aanpassen."