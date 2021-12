100 extra IC-bedden is mogelijk, maar personeelstekort blijft knelpunt

De ziekenhuizen kunnen het aantal IC-bedden uitbreiden met 100 bedden extra naar 1250 bedden. Dat zeggen ze tegen dagblad Trouw, dat een rondgang maakte langs de ziekenhuizen. Vrijwel alle ziekenhuizen gaven aan dat uitbreiden van de IC-capaciteit mogelijk is, maar dat gaat wel ten koste van steeds meer reguliere zorg.

Eerder zei IC-voorman Gommers dat uitbreiden naar meer dan 1150 bedden waarschijnlijk niet haalbaar zou zijn. Hij maakt zich vooral zorgen om het personeel, want die extra bedden betekent extra werk, terwijl het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel met gemiddeld 10 procent vrij hoog ligt.

Demissionair minister De Jonge liet eerder weten dat de capaciteit op de IC's nog verder zou kunnen stijgen naar 1350 bedden. Maar volgens verschillende ziekenhuizen is die verdere opschaling onhaalbaar, schrijft Trouw.

Banenmarkt

Het aantal IC-bedden hangt vooral af van het beschikbare personeel en het is lastig om de vacatures gevuld te krijgen. Ziekenhuizen proberen personeel daarom op allerlei manieren te werven, met bijvoorbeeld tekenbonussen, gratis kinderopvang en gratis parkeren.

In onder meer het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is er een tekort van 25 voltijdsbanen bij het zorgpersoneel en daarom organiseerde het ziekenhuis gisteravond voor het eerst een banenmarkt. Daar kwamen 23 geïnteresseerden op af. Nu al is zeker dat twee van hen een contract krijgen.

"Deze banenmarkt is een hartenkreet aan alle mensen die beschikbaar zijn om in de zorg te werken", zegt manager P&O Karin van der Goot in het NOS Radio 1 Journaal. Het ziekenhuis zoekt verpleegkundigen met ziekenhuiservaring die direct inzetbaar zijn. Om een waterbedeffect te voorkomen benadrukt ze dat het niet de bedoeling is om verpleegkundigen bij andere ziekenhuizen weg te halen. Voor haar is deze nieuwe manier van personeelswerving geslaagd als de helft van de vacatures ingevuld wordt.

Nulurencontract

Eén van de bezoekers van de banenmarkt heeft nu een 0-urencontract in een ander ziekenhuis. Hij is op zoek naar meer vastigheid en die lijkt het Meander hem te kunnen bieden. "Wie weet loop ik hier over een tijdje in een wit pak door het Meander", zegt hij optimistisch.

Naast ervaren krachten stromen er ook jaarlijks duizenden net afgestudeerde mbo'ers en hbo'ers de zorg in. Ieder jaar beginnen 18.000 nieuwe studenten met een zorgstudie. De meesten maken de opleiding ook af, maar volgens bestuurder Jaap Kappert van beroepsvereniging V&VN haakt twee jaar na de studie 40 procent af. Daarvoor geeft hij verschillende redenen, zoals onvoldoende loopbaanmogelijkheden, het salaris dat nauwelijks meestijgt met ervaring en de toegenomen werkdruk.

De V&VN roept de partijen aan de formatietafel op om te investeren in verpleegkundigen. Volgens Kappert zit de sector niet te wachten op weer een onderzoek. "De WRR, de SER en de commissie-Terpstra hebben al onderzocht wat de oplossingen zijn. Er moeten nu investeringen komen."

Hij wijst erop dat al vóór de coronapandemie in de zorg een tekort was van 40.000 mensen, waarvan circa 20.000 verpleegkundigen. En die aantallen zijn alleen maar groter geworden.