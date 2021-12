Omstreden oud-atletiekbaas Diack op 88-jarige leeftijd overleden

Lamine Diack is op 88-jarige leeftijd overleden. De Senegalees was van 1999 tot en met 2015 voorzitter van de IAAF, de mondiale atletiekbond. Tevens was hij jarenlang lid van het internationaal olympisch comité.

Diack, en zijn zoon Papa Diack, waren bij meerdere omkoopschandalen betrokken. Zo zou hij steekpenningen ontvangen hebben bij de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro. De eerste beschuldigingen voeren zelfs al terug naar 1993.

Celstraf

Vorig jaar werd Diack in Frankrijk tot een celstraf van vier jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, veroordeeld wegens corruptie. Volgens een Parijse rechtbank had hij geld aangenomen en in ruil daarvoor werden positieve dopingtests weggemoffeld.