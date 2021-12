A1 bij Kootwijk tot ver in de middag dicht door ongeval met kraanwagen

Een auto werd daarbij geraakt en de bestuurster van die auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de kraanwagen is door de politie meegenomen voor onderzoek.

De snelweg A1 bij Kootwijk is in de richting van Amersfoort helemaal dicht vanwege een ongeluk met een kraanwagen. Die raakte volgens de politie door nog onbekende oorzaak van de weg en schoot door de vangrail.

Volgens Rijkswaterstaat gaan de problemen tot 17.00 uur duren. Verkeer vanuit Apeldoorn in de richting van Amersfoort kan het beste omrijden via de A50, A12 en de A30. Richting Apeldoorn is vanwege het ongeval één rijstrook afgesloten.