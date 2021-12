A1 bij Kootwijk dicht door ongeval, kraanwagenbestuurder had te veel gedronken

De snelweg A1 bij Kootwijk is in de richting van Amersfoort helemaal dicht vanwege een ongeluk met een kraanwagen. De bestuurder ervan, een 31-jarige man uit Voorthuizen, is meegenomen voor onderzoek. Hij had ruim twee keer zoveel gedronken als toegestaan.

De kraanwagen raakte vanochtend van de weg en schoot door de vangrail. Een auto werd daarbij geraakt en de bestuurster van die auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Dit zijn beelden van de plek waar het ongeval gebeurde: