Schaatscoach Coopmans moet World Cup laten schieten na ongelukkige val

Coopmans is verantwoordelijk voor de ploegonderdelen, waaronder de ploegachtervolging, de massastart en de teamsprint.

Jan Coopmans ontbreekt dit weekend tijdens de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. De bondscoach moest naar het ziekenhuis nadat hij ongelukkig ten val was gekomen na een botsing met een Poolse schaatsster.

"Jan heeft in het ziekenhuis verschillende onderzoeken ondergaan. Het is nog afwachten wat hij precies heeft opgelopen", aldus Remy Wit, technisch directeur bij de schaatsbond KNSB. "Gelukkig waren er heel snel allerlei hulpverleners ter plaatse."

Buiten bewustzijn

Coopmans zou zelfs even buiten bewustzijn zijn geweest, toen hij achterover op het ijs was geklapt. Hij zag de Poolse dame niet aankomen, die daarvoor zelf was uitgegleden en nog probeerde om de Nederlander te ontwijken.

Gevreesd wordt dat Coopmans een zware hersenschudding aan de val heeft overgehouden. De aanwezige coaches zullen dit weekend zijn taken overnemen. De World Cup gaat vrijdag van start.