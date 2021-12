Alec Baldwin vroeg cameravrouw om uitleg over doorladen

Alec Baldwin heeft in een interview meer details gegeven over het schietincident dat de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins fataal werd. In het gesprek met de zender ABC zei de Amerikaanse acteur dat het wapen "ineens" af ging toen hij het doorlaadde.

Baldwin over fataal schietincident op filmset: 'Ik dacht dat ze was flauwgevallen' - NOS

Baldwin, die tijdens het tv-interview in tranen was, dacht in eerste instantie dat de cameravrouw was flauwgevallen. Pas na enige tijd hoorde hij via de politie dat er een echte kogel in het wapen had gezeten en dat de cameravrouw om het leven was gekomen.

De acteur zei dat hij zich niet schuldig voelt. "Iemand is hier verantwoordelijk voor, maar ik ben dat niet. Als ik het idee had gehad dat dat wel zo was, had ik misschien wel een einde aan mijn leven gemaakt." Baldwin heeft zich voorgenomen nooit meer een wapen aan te raken en hij verwacht nooit meer een film te doen waar wapens in voorkomen.

Er lopen op dit moment meerdere aanklachten tegen Baldwin, maar de acteur verwacht niet dat hij wordt vervolgd. Daarbij baseert hij zich op 'mensen met kennis van de zaak', die hem verteld hebben dat dat zeer onwaarschijnlijk is. Een politiewoordvoerder zei eerder nog niemand als verdachte uit te sluiten.

Wakker liggen

Baldwin zei verder dat de zaak hem emotioneel zwaar heeft geraakt. "Ik droom er constant over. Ik schrik wakker van het geluid van schoten. Ik zie de beelden voor me en lig de hele nacht wakker. Weken heb ik al niet geslapen."

Op de vraag of dit misschien het eind van zijn carrière kan zijn, antwoordde Baldwin "dat is best mogelijk". Volgens hem heeft hij een aanbod voor een volgende film, "maar ik vraag me af: wil ik hierna nog wel werken?"