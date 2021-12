Abbingh strijdt op WK handbal tegen de vermoeidheid: 'Enorm veel wedstrijden'

Yvette Broch laste een pauze in van 2,5 jaar, omdat haar "lichaam volledig blokkeerde". Nycke Groot stopte deze zomer helemaal met handballen, ze was "fysiek en mentaal uitgeput". Tophandbalsters leiden een even opwindend als slopend bestaan. Competitiewedstrijden, Europese duels en interlands; ze volgen elkaar in razend tempo op. Het feit dat het WK, dat vandaag voor Nederland van start gaat, een extra wedstrijd telt, werd dan ook niet met gejuich ontvangen. Lois Abbingh: "Afgelopen jaar was heel erg zwaar." 'Heel pittig' en 'enorm zwaar' Abbingh was deze zomer met de Nederlandse ploeg actief op de Olympische Spelen. Met haar club Odense komt ze iedere drie dagen in actie, in de Deense competitie of de Champions League. En nu wacht dus het WK, waarna de veelscorende Groningse zich weer bij haar werkgever zal melden voor de herstart van de 'Bambusa Kvindeligaen'. De 29-jarige linkeropbouwspeelster voelt de lange periode zonder vakantie. "Je merkt dat een WK op dit moment heel pittig is", verzucht Abbingh.

Lois Abbingh - ANP

"Ik denk dat heel veel landen het ook beschouwen als een toernooi waar niet heel veel van afhangt, dus je hebt de mogelijkheid om wat meer door te wisselen en nieuwe speelsters in te passen. Ik denk dat wij ook veel kunnen gaan rouleren, dat is het voordeel, want het was enorm zwaar al." 'Heel pittig' en 'enorm zwaar'. Hoewel Abbingh haar best doet de zaken van de zonnige kant te bekijken - ze is blij met de rustdag na elke WK-wedstrijd - kan ze niet om de (te) zware belasting heen. "Het zijn wel enorm veel wedstrijden in zo'n jaar na de Olympische Spelen. Het blijft lastig, denk ik, om het zo in te plannen dat zowel de bonden als de speelsters tevreden zijn."

Lois Abbingh reikt in de zomer met Nederland tot de kwartfinales op de Olympische Spelen - ANP

"En af en toe weet je dat je jezelf ook een keer in bescherming moet nemen en zelf moet zeggen: deze wedstrijd speel ik niet, sla ik over. Maar dat is voor sporters heel moeilijk, omdat je altijd wil presteren, altijd wil spelen. Het blijft een enorm aandachtspunt." Rouleren vs. zwakke broeders Abbingh stipte al een van de middelen waarover de handbalsters beschikken om de zware benen wat te sparen aan: rouleren. In de eerste twee WK-wedstrijden wachten Puerto Rico en Oezbekistan, de nummers 49 en 53 van de wereldranglijst. Kanonnenvoer dus. Het devies voor die wedstrijden: "Je moet snel het verschil maken, zodat je veel door kan wisselen en iedereen fit is voor de wedstrijd tegen Zweden."

'Het gaat echt om de wedstrijd tegen Zweden', weet Abbingh aan vooravond WK handbal - NOS

Dat duel is van cruciaal belang voor de ambities van Abbingh & co. Bij een nederlaag tegen Zweden moet het bijzonder raar lopen wil Nederland zich nog kwalificeren voor de kwartfinales, bij een zege wordt juist een grote stap in de juiste richting gezet. "Zweden wordt echt een sleutelwedstrijd." Ingewikkelde opzet WK Dat heeft te maken met de, ingewikkelde, opzet van het WK. Nederland begint het WK in een groep van vier, met Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. De nummer laatst valt af, waarna met de beste drie landen van de poule van Noorwegen, Roemenië, Kazachstan en Iran een nieuwe groep gevormd wordt. Van deze nieuwe groep stromen de beste twee door naar de kwartfinales. Maar de landen beginnen die tweede groepsfase niet op nul. De punten die in de eerste groepsfase behaald zijn tegen landen die eveneens doorstromen, worden meegenomen. Nederland treft in de tweede groepsfase dus niet opnieuw Zweden of een van de andere landen uit de eerste poulefase.

Bent u er nog? Mooi. In de praktijk zal de strijd om twee kwartfinaleplekken gaan tussen Nederland, Zweden, Noorwegen en Roemenië. Abbingh: "Roemenië heeft een relatief nieuwe ploeg, hun sterspeelster is er niet bij. Dus als je iets wil, moet je die wedstrijd winnen." "Zweden zal enorm gelijkwaardig zijn, een wedstrijd waarin het erop of eronder is. Noorwegen heeft weer een supersterk team, dat zag je vorige week", aldus Abbingh, die met Oranje stevig onderuitging tegen de Noorsen op een voorbereidingstoernooi (36-21). "Dus ik denk dat Zweden of wij samen met Noorwegen naar de kwartfinales gaan." Nóg eens dat gouden gevoel? Als alles volgens plan gaat, eindigt het WK voor Oranje op 19 december met de beker in de hand. Net als twee jaar geleden. "De mooiste herinnering in mijn hele handbalcarrière", glimt Abbingh. Abbingh zorgde twee jaar geleden voor de beslissing in de WK-finale tegen Spanje:

Samenvatting: handbalsters veroveren wereldtitel in bloedstollende finale - NOS

"Het is jammer dat je dat gevoel van toen maar zo kort hebt kunnen vasthouden, dus denk je wel: hoe mooi zou het zijn om dat gevoel nog een keer te hebben?" Het zal wederom even mooi als kort zijn. Want op 2 januari staat alweer de eerste competitiewedstrijd met Odense op het programma, de eerste van negen duels in januari.