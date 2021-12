Plan om eigen inwoners voorrang te geven bij nieuwbouw

Gemeenten mogen bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan bewoners uit de eigen stad of dorp. Dat staat in een voorstel dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft ingediend.

De voorrang geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, wat ook de grens is voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. Maximaal 30 procent van de woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen.

Nu is het voor gemeenten nog verboden om voorkeur te geven aan eigen inwoners. Alleen op de Waddeneilanden is dat al wel toegestaan.

Concurrentie van Randstad

De Volkskrant schrijft over het plan en heeft een aantal gemeenten gesproken die de voorrang graag in hun gemeente willen toepassen. Dat geldt voor de gemeente Zaanstad, Ede, Vijfheerenlanden, Utrechtse Heuvelrug, Bergen in Noord-Holland en Oldebroek.

De gemeenten zeggen dat nu veel nieuwbouwhuizen worden gekocht door inwoners van buiten de stad, bijvoorbeeld van mensen uit de Randstad. Daardoor is het voor starters uit de eigen streek moeilijk om ertussen te komen.

Het voorstel van Ollongren ligt voor ter consultatie. Daarna wordt er in het parlement over gestemd.

Opkoopbescherming

Eerder werd bekend dat het voor gemeenten mogelijk wordt om bestaande woningen af te schermen van opkopers. Ze mogen wijken en huizen in hun gemeente aanwijzen waarvoor een opkoopbescherming geldt. Alleen mensen die zelf in het huis gaan wonen, mogen dan de woning kopen.