Wekdienst 3/12: Advies over vaccinatie kind • Top vijf van Top 2000 gepresenteerd

Eerst het weer: vooral droog en in het oosten mogelijk nog wat zon. Verder snel meer bewolking en in de middag vanuit het westen vaker regen. Het wordt 3 tot 7 graden.

Goedemorgen! De Gezondheidsraad brengt naar verwachting advies uit over het wel of niet vaccineren van jonge kinderen. En de top vijf van de Top 2000 wordt bekendgemaakt.

Wat heb je gemist?

Ondanks (of misschien dankzij?) corona geven we dit jaar veel geld uit aan cadeaus voor de feestdagen. Zowel online als in fysieke winkels stijgt de omzet ten opzichte van vorig jaar. Ook zien ondernemers dat mensen eerder zijn begonnen met Sinterklaasinkopen.

Onder meer bordspellen, boeken, Pokémonartikelen en schoenkadootjes zijn erg populair dit jaar.

"Half oktober had bijna een derde van de Nederlanders al Sint-aankopen gedaan", zegt algemeen directeur Marlene ten Ham van Thuiswinkel.org, de koepel van webwinkels. "Half november was dit gestegen naar 45 procent. In 2020 was dat rond die tijd 36 procent."

De verwachting is, zo zegt Ten Ham, dat er in totaal voor Sinterklaas meer dan honderd miljoen pakketten worden bezorgd.