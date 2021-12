NASA vraagt bedrijven om vervangers voor ISS

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft overeenkomsten gesloten met drie bedrijven om commerciële ruimtestations te ontwikkelen. Die kunnen het ISS vervangen als dat ruimtestation over tegen het einde van het decennium met pensioen gaat.

Blue Origin werkt samen met Sierra Space om de Orbital Reef te ontwikkelen, een ruimtestation dat in de tweede helft van dit decennium klaar moet zijn en tien mensen kan huisvesten. Het ruimtestation wordt omschreven als "een bedrijvenpark in de ruimte".

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vraagt steeds vaker hulp van de private sector bij de ontwikkeling van raketten, ruimtevoertuigen en -stations in een poging de kosten te drukken. Daarnaast kan NASA zich zo op andere ambitieuze projecten richten, zoals een bemande missie naar Mars. De commerciële ruimtestations in een baan om de aarde moeten straks zowel plek bieden aan NASA-astronauten als aan ruimtetoeristen.

Intussen werkt Nanoracks aan een ruimtestation genaamd Starlab, dat in 2027 gelanceerd moet worden. Northrop Grumman wil een modulair ruimtestation bouwen dat ruimtetoeristen, laboratoria en faciliteiten met kunstmatige zwaartekracht kan huisvesten of aankoppelen.

Geen van de bedrijven heeft bekendgemaakt hoeveel de ruimtestations uiteindelijk moeten gaan kosten. De financiële toezegging van NASA mag maximaal 40 procent van de totale kosten bedragen.

Ruimtestation ISS wordt al 21 jaar bemand en was bij ingebruikname een symbool voor internationale samenwerking, met name tussen de Verenigde Staten en Rusland. De verwachting is dat het tot 2028 bemand kan blijven.