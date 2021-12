Verstappen verheugt zich op pijlsnelle baan Djedda: 'Geen ruimte voor fouten'

Max Verstappen kan dit weekend de wereldtitel grijpen op het 'snelste stratencircuit ter wereld'. Want zo noemt de organisatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië het parcours dat in pakweg acht maanden uit de grond is gestampt. "Het is een snelle baan en er is geen ruimte voor fouten, maar we hebben nog geen idee hoeveel grip er is", constateert Verstappen op het fonkelnieuwe circuit. Vraagtekens Het 'Djedda Corniche Circuit' is omgeven met vraagtekens voor de coureurs en hun renstallen. "Het circuit oogt nog vies en glad", ziet regerend kampioen Lewis Hamilton. "We hebben de baan uiteraard verkend op de simulator, maar alles is anders omdat de baan net klaar is. Er waren nog geen perfecte scans, dus we weten veel dingen nog niet. Pas als we echt rondjes draaien, krijgen we een beeld."

Verstappen zegt zin te hebben in het circuit. "Ik hou wel van nieuwe banen en nieuwe uitdagingen. Het biedt altijd mogelijkheden en ik hoop dat het een opwindende grand prix wordt", aldus de coureur. "Het maakt mij niet zoveel uit waar we racen. Ik ben altijd blij als ik in de cockpit stap. Dat zal hier niet anders zijn." Geen spoortje nervositeit Er is nog steeds geen spoortje van nervositeit te bekennen bij de 24-jarige Nederlander. "Ik ben kalm en benader dit weekend zoals elke andere race dit jaar. We zullen alles geven, maar het is allemaal nieuw hier en ik kan er nog weinig zinnigs over zeggen." Op papier lijkt de pijlsnelle baan in Djedda op het lijf geschreven van Mercedes. Lewis Hamilton en teamgenoot Valtteri Bottas beschikken over een auto die vooral excelleert op snelle banen waar topsnelheid en motorvermogen de doorslag geven. Verstappen: "Ik weet nog niet of dit circuit nadelig voor ons is. We moeten proberen zo competitief mogelijk te zijn, maar weten pas meer na de eerste trainingsrondjes. Ik heb nog geen idee hoe snel Mercedes gaat zijn hier en hoe sterk wij zullen zijn. Daar is het echt nog te vroeg voor." De Red Bull Racing-rijder oogt ontspannen en bevestigt aan iedereen die het wil horen dat hij lekker in zijn vel zit. "Dit is een geweldig seizoen voor mij en het team. Het is erg indrukwekkend dat we het gat met Mercedes hebben gedicht. Jarenlang hebben ze gedomineerd en nu is er echte strijd."

Er wordt nog gewerkt langs het circuit. - ANP

Zonder het letterlijk zo te zeggen heeft Verstappen zich zelfs al een beetje verzoend met het mislopen van de titel. "Het is genieten. Vorig seizoen was saai. Steeds derde. Niet leuk, maar het hoort erbij. Nu is het anders. Waar we ook eindigen, het was sowieso een topseizoen voor ons." "We zijn al jaren hongerig en willen Mercedes verslaan. Dat was de afgelopen seizoenen onmogelijk. Als het dit jaar alsnog lukt, zou dat geweldig zijn. Zeker als we beide kampioenschappen pakken: de coureur- en de teamtitel." Basis in 2020 gelegd Verstappen leidt de titelstrijd, won dit jaar de meeste races, leidde de meeste ronden en lijkt het meest aanspraak te maken op de wereldtitel. De basis daarvoor is volgens hem in 2020 gelegd. "Vorig jaar was al een erg goed seizoen van me. Ik presteerde erg consistent en die lijn hebben we dit jaar doorgetrokken." Er is nog steeds ruimte voor progressie, stelt hij. "Ik ben nooit honderd procent tevreden. Zelfs niet als ik een race heb gewonnen. Het kan en moet altijd beter."

Hamilton oogt ontspannen in Jeddah. - ANP

Regerend kampioen Hamilton beaamt dat een Formule 1-coureur nooit uitgeleerd is. "We zijn competitieve beestjes en van tegenstand, tegenslagen en strijd wordt elke coureur beter. Ik leer elke dag. Niet alleen over de auto, maar ook over het leven. We zijn strijders, geven nooit op, verleggen grenzen en slaan terug. Ik probeer altijd de vorige versie van mezelf te overtreffen." Hamilton is zodoende klaar voor een zinderende apotheose van het seizoen. "Ik ben dolblij dat ik weer in de auto zit en heb enorm veel zin om het uit te vechten op de baan. Het is het felste Formule 1-duel in jaren." De 36-jarige Brit looft zijn team. "Het team werkt keihard om me op de beste positie te zetten. Niemand heeft vakantie genomen. Iedereen buffelt gewoon door. Als we de titel prolongeren, zetten we een geweldige teamprestatie neer. Een zege van mij is een zege van het collectief. Zoveel titels op rij: dat is uniek." Ook Hamilton ontspannen Net als Verstappen oogt Hamilton koel en relaxed. "Ik ben ontspannen. Het is niet mijn eerste titelstrijd. Ik weet dat ik bij de eerste drie slapeloze nachten had, maar ben nu veel zelfverzekerder. Natuurlijk sta ik acht punten achter, maar ik weet dat ik het verleden niet kan veranderen en focus me op de laatste twee grand prixs. Eigenlijk ben ik alleen maar bezig met déze race."