Relaxte Verstappen verheugt zich op pijlsnelle baan Djedda: 'Geen ruimte voor fouten'

Max Verstappen kan dit weekend de wereldtitel grijpen op het 'snelste stratencircuit ter wereld'. Want zo noemt de organisatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië het parcours dat in pakweg acht maanden uit de grond is gestampt. "Het is een snelle baan en er is geen ruimte voor fouten, maar we hebben nog geen idee hoeveel grip er is", constateert Verstappen op het fonkelnieuwe circuit.

Het 'Djedda Corniche Circuit' is omgeven met vraagtekens voor de coureurs en hun renstallen. "Het circuit oogt nog vies en glad", ziet regerend kampioen Lewis Hamilton. "We hebben de baan uiteraard verkend op de simulator, maar alles is anders omdat de baan net klaar is. Er waren nog geen perfecte scans, dus we weten veel dingen nog niet. Pas als we echt rondjes draaien, krijgen we een beeld."

Verstappen zegt zin te hebben in het circuit. "Ik hou wel van nieuwe banen en nieuwe uitdagingen. Het biedt altijd mogelijkheden en ik hoop dat het een opwindende grand prix wordt", aldus de coureur. "Het maakt mij niet zoveel uit waar we racen. Ik ben altijd blij als ik in de cockpit stap. Dat zal hier niet anders zijn."

Geen spoortje nervositeit

Er is nog steeds geen spoortje van nervositeit te bekennen bij de 24-jarige Nederlander. "Ik ben kalm en benader dit weekend zoals elke andere race dit jaar. We zullen alles geven, maar het is allemaal nieuw hier en ik kan er nog weinig zinnigs over zeggen."