Miljoenen pakketjes verstuurd voor pakjesavond, winkeliers gematigd positief

Alles wat met Pokémon heeft te maken, het boek over kroonprinses Amalia, bordspellen en lego. Het zijn zomaar enkele verkooptoppers in aanloop naar 5 december dit jaar. Ondanks corona geeft de Sint veel geld uit, zowel online als in fysieke winkels. Ondernemers zijn gematigd tevreden. De Libris-boekhandels zagen in november de omzet met 20 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar. "Mensen zijn duidelijk eerder begonnen met kopen, waartoe ook door de winkels is opgeroepen in verschillende campagnes", zegt Marcel de Groot, marketingmanager van Libris. "Maar we zien ook dat dagomzetten enorm grillig verlopen. Afgelopen dagen was het slecht weer, dan zie je dat gelijk terug in de omzet. Daar profiteert internet dan weer van." 'Herdrukken moeilijk' De spanning in boekwinkels neemt overigens wel toe. "Als er nu boeken uitverkocht raken, wordt het moeilijk om voor Kerstmis nog een herdruk te krijgen. Dat komt door de schaarste aan papier", aldus De Groot. De koepel van webwinkels, Thuiswinkel.org, ziet ook dat consumenten dit jaar veel eerder zijn begonnen met de sinterklaasinkopen. "Half oktober had bijna een derde van de Nederlanders al Sint-aankopen gedaan", zegt algemeen directeur Marlene ten Ham. "Half november was dit gestegen naar 45 procent. In 2020 was dat rond die tijd 36 procent."

De eerste drie weken van november gaven consumenten (gecorrigeerd voor inflatie) via internet circa 8 procent meer geld uit dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit transactiedata van ABN Amro. Speelgoed wordt via internet het meest gekocht (45 procent), gevolgd door boeken, spelcomputers & games (38 procent) en make-up, parfum & persoonlijke verzorging (33 procent).

De verwachting is, zo zegt Ten Ham, dat er in totaal voor Sinterklaas meer dan honderd miljoen pakketten worden bezorgd. "Op de piekmomenten zijn dat meer dan twee miljoen pakketjes per dag via PostNL en 1,2 miljoen stuks via DHL."

Quote Opvallend is de populariteit van Pokémon-producten. Kruidvat-woordvoerder José Mes