Amerikaans Congres steunt financieringsvoorstel, shutdown afgewend

Eén dag voor de deadline heeft het Amerikaanse Congres een shutdown van de overheid weten te voorkomen. De Senaat heeft ingestemd met een voorstel om de federale regering tot zeker 18 februari te blijven financieren. Het voorstel was eerder op de dag ook al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd.

In oktober had het Huis van Afgevaardigden goedkeuring gegeven aan een verhoging van het schuldplafond tot 3 december. Zonder verlenging dreigde een shutdown. De Amerikaanse regering zit dicht tegen de grens aan van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond niet op tijd wordt opgeschroefd, kan het land niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Dan zouden bepaalde overheidsdiensten moeten sluiten.

Hoofd koel gehouden

Republikeinse leiders hadden hun partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden opgeroepen om tegen de maatregel te stemmen. Uiteindelijk stemde een meerderheid van 221 afgevaardigden voor. In de Senaat kreeg het voorstel steun van 69 Senatoren. "Ik ben blij dat degenen die het hoofd koel hebben gehouden de doorslag hebben gegeven", zei de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer.

De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren vaker te maken gehad met shutdowns. De laatste duurde 35 dagen, van 22 december 2018 tot 25 januari 2019 en was daarmee de langste in de geschiedenis van de VS.