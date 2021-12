Snowboarder Van der Velden houdt bij rentree olympisch kampioen achter zich

In september leek ook dat plan bijna in het water te vallen, doordat hij zijn knie verdraaide bij een training.

In aanloop naar de Winterspelen van Peking ging het weer mis; in maart raakte hij geblesseerd aan zijn onderbeen. Daardoor kon hij in niet meedoen aan de wereldbeker en is hij aangewezen op de laatste wedstrijden om zich te plaatsen voor Peking.

Van der Velden scheurde in september de binnenband van zijn knie deels af, maar na een periode van revalideren kon hij toch aan de start staan in de belangrijke wereldbeker.

Ondanks zijn gekwetste was Van der Velden in september al vastberaden. "Het wordt een stuk lastiger, maar ik wil laten zien dat ik de Spelen kan halen", zei hij toen.

Met zijn finaleplaats in Steamboat heeft Van der Velden in ieder geval voldaan aan een deel van de kwalificatie-eis van NOC*NSF. Om helemaal zeker te zijn van een olympisch ticket moet hij in januari in de toptwintig van de internationale ranglijst staan. Lukt dat niet, dan kan deze toptienplaats in een wereldbekerwedstrijd belangrijk zijn.