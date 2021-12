Ronaldo passeert grens van achthonderd treffers en schenkt United zege op Arsenal

De tv-beelden werden uitgebreid bestudeerd, maar als er al iets was gebeurd met de Spanjaard, was dat door een ploeggenoot veroorzaakt. Geen reden dus om de goal af te keuren. Op slag van rust trok Bruno Fernandes de stand gelijk.

In de tweede helft was het aan Ronaldo. Op aangeven van Marcus Rashford tikte hij beheerst de 2-1 binnen en na de gelijkmaker van Martin Ødegaard kwam de 3-2 uit een strafschop. Bij United viel Donny van de Beek in de 90ste minuut in.

Rangnick zondag op de bank

De 63-jarige Rangnick kreeg donderdag zijn werkvergunning binnen en zal zondag tegen Crystal Palace voor het eerst op de bank zitten. Rangnick is binnengehaald als opvolger van de vorige week ontslagen Ole Gunnar Solskjaer.

Tot dusver zat Michael Carrick als eindverantwoordelijke op de bank. Onder de oud-speler van United won de Engelse club in de Champions League met 2-0 bij Villarreal, hield het koploper Chelsea in de Premier League op 1-1 en werd donderdagavond rivaal Arsenal dus verslagen.