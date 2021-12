Prachtgoal Antony startsein voor doodsimpele Ajax-zege op Willem II

Het scenario dat het 'fenomeen' Antony Ajax 'over de honderd miljoen euro' gaat opleveren wordt met de week wat waarschijnlijker. Tegen Willem II liet de Braziliaanse balkunstenaar zich weer eens zien, met onder meer een prachtige openingstreffer, die de opmaat bleek naar een doodsimpele 5-0 zege. Scoren, dribbelen, assists geven, meeverdedigen; Antony doet het allemaal. Dit eredivisieseizoen was de Braziliaans international, Antony maakte in oktober zijn debuut bij de Seleçao, al vijf keer trefzeker in elf wedstrijden. Ook in de Champions League maakte hij indruk, met een goal én vier assists in vier duels. En waar Antony vorig seizoen nog weleens een offday had, daar blinkt de getruukte buitenspeler tegenwoordig bijna iedere week uit. Of de tegenstander nu Borussia Dortmund - een goal en twee assists in twee wedstrijden - of Willem II heet. 3-0 na 23 minuten Tegen de Tilburgers maakte Antony zijn rentree in de Ajax-basis, net als Sébastien Haller. Met het meedoen van de twee aanvallers keerden ook de doelpunten terug bij de Amsterdammers. Waar zondag tegen Sparta in 90 minuten eenmaal gescoord werd, stond het tegen Willem II na 23 minuten al 3-0.

Sébastien Haller, Antony en Davy Klaassen keerden terug in de startopstelling van Ajax - Pro Shots

Twee van Ajax' treffers kwamen van de voet van Antony, waarbij de eerste van grote schoonheid was. Na een klein kwartier spelen trok de rechtsbuiten naar binnen, naar zijn sterke linkervoet, en knalde van een meter of 18 prachtig raak in de verre hoek (1-0). Tien minuten later tekende Antony voor de derde Amsterdamse treffer, door de bal na terugleggen van Haller precies aan de voor Ajax goede kant van de paal te mikken (3-0). Er werd nog gekeken of Davy Klaassen hinderlijk buitenspel had gelopen, maar de treffer bleef staan. Tussendoor had Lisandro Martínez met een beetje geluk 2-0 gemaakt. Het schot van de Argentijn werd van richting veranderd, waardoor Willem II-doelman Timon Wellenreuther kansloos was. Streep door 4-0 In de 27ste minuut leek Haller er zelfs al 4-0 van te maken, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel, hoewel hij de bal via een Willem II-verdediger ontving.

Ajax loopt drie punten uit op Feyenoord, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld - NOS

Na het stormachtige eerste half uur begon het grote temporiseren en krachten sparen. Ajax nam gas terug, de Amsterdammers zitten midden in een serie van negen wedstrijden in 32 dagen, maar had nog altijd weinig tot niets te duchten van een zwak Willem II. Na een uur spelen werd Antony vervangen door Steven Berghuis, die op de bank was begonnen omdat hij de laatste training had gemist vanwege de geboorte van zijn dochter. De Braziliaan had zijn werk gedaan en heeft dit jaar al veel wedstrijden in de benen, onder meer op de Olympische Spelen namens Brazilië. Score loopt alsnog op Maar ook zonder Antony en met de rem erop creëerde Ajax kansen, wat ertoe leidde dat de score alsnog opliep. Twintig minuten voor tijd maakte Klaassen er 4-0 van, door op aangeven van Ryan Gravenberch raak te koppen. Vijf minuten later tikte Danilo binnen voor de 5-0, op aangeven van mede-invaller Devyne Rensch.

Antony gaat na een uur spelen naar de kant, Steven Berghuis is zijn vervanger - ANP