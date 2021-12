Begin 2022 proefplekken speciaal voor covidzorg

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil deze winter een paar proefplekken inrichten die alleen gericht zijn op covidzorg. In eerste instantie wordt gedacht aan afdelingen in ziekenhuizen.

"Laten we die in de tweede helft van deze winter op één, twee of drie plekken uitproberen", zei De Jonge woensdagavond in het coronadebat. Ook een Kamermeerderheid riep donderdag op om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. Het CDA diende samen met JA21 en de SGP een motie in over pilots van geconcentreerde covidzorg, waar bijvoorbeeld ook zorgreservisten en gepensioneerden ingezet kunnen worden.

Het idee achter de gecentraliseerde covidzorg is om het efficiënter te organiseren. De zorg raakt nu bij een coronagolf snel overbelast waardoor operaties worden uitgesteld of personeel uitvalt. Als de proefprojecten goed werken, wil De Jonge het breder kunnen inzetten in het najaar van 2022 en daarna.

Nieuwsuur keek onlangs twee weken mee op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en zag de druk toenemen: