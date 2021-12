KNVB last langere pauze in voor hoogste amateurvoetballers

De competities in de hoogste klassen van het amateurvoetbal worden na komend weekeinde tot half januari stilgelegd. Dat heeft de KNVB besloten nu duidelijk is geworden dat het voorlopig niet is toegestaan om na 17.00 uur te sporten. Het betreft alle teams (zowel senioren als jeugd vanaf 13 jaar) die uitkomen in de A-categorie (prestatief).

Voor de teams uit de B-categorie (recreatief) gaat de competitie tot de winterstop gewoon door en dat geldt ook voor de jongste spelers (tot en met 12 jaar). Mochten de coronamaatregelen van het kabinet het toelaten, dan is het de bedoeling dat alle competities half januari, na de winterstop, worden hervat.