Kritiek op zelftesten bij milde klachten: 'Je raakt zicht op virus kwijt'

Doordat zelftesten minder gevoelig zijn, is er ook meer kans op een onjuiste uitslag. Een onterecht positieve test komt weinig voor, zegt Richard Molenkamp, moleculair microbioloog en bij het Erasmus MC verantwoordelijk voor virusdiagnostiek. Maar omgekeerd gebeurt het wel: iemand kan een negatieve zelftestuitslag te zien krijgen, terwijl hij wel besmet is. Wie dan naar buiten gaat, kan het virus doorgeven.

Maar er kleven wel nadelen aan het thuis testen, zeggen deskundigen. Om te beginnen zijn zelftesten die in de supermarkt of drogist beschikbaar zijn, minder gevoelig dan de PCR-testen in de GGD-teststraat. Een zelftest zal dus meer besmettingen 'doorlaten' dan een PCR-test doet. Hoe betrouwbaar de zelftesten exact zijn, is niet goed te zeggen - onderzoeken geven hier geen eenduidig antwoord op. Volgende week wordt hier een groot onderzoek naar verwacht.

Het is al tijden een mantra bij persconferenties: 'heb je klachten, laat je testen'. Dat testen moest via een teststraat van de GGD gebeuren, waar gebruikgemaakt wordt van PCR-testen. Maar juist op die plek liep het de afgelopen weken spaak. Veel teststraten zaten aan hun maximale capaciteit, waardoor wachtrijen ontstonden en niet iedereen op tijd terechtkon.

Wie ernstig ziek is, een kwetsbare gezondheid heeft of met iemand in contact is die kwetsbaar is, wordt geadviseerd zich sowieso te melden bij de GGD. Voor hen is een zelftest niet afdoende, zegt het RIVM.

Dit alles hoeft volgens Molenkamp geen probleem te zijn, als mensen maar vaak genoeg testen. "Als je om de drie dagen jezelf test, zit je altijd wel in het goede window, waarbij het aantal virusdeeltjes hoog genoeg is", legt hij uit. "Maar het is vervelend om drie keer per week een stok in je neus te stoppen." De vraag is dus nog maar of mensen zich regelmatig genoeg zullen controleren.

Ook ik raak de draad hier kwijt Wat is precies de reden hiervan en waarom deze timing? Ik zie zeker toepassing voor #zelftesten maar in de fase waar het aantal #besmettingen > Ministerie: bij milde klachten mag zelftest ook, GGD niet noodzakelijk /via @NOS https://t.co/F5qbfHumo1

Bij een positieve zelftest luidt het advies om alsnog naar de GGD te gaan, maar de deskundigen twijfelen of dit in de praktijk zal gebeuren. En dat levert mogelijk een nieuw probleem op, want besmettingen die niet bij de GGD worden vastgesteld, worden niet officieel geregistreerd. Niesters en Molenkamp vrezen dat we daardoor het zich op de pandemie verliezen, wat vanwege de omikronvariant een groter risico betekent.

In verband met het opduiken van een nieuwe variant, die we alleen kunnen monitoren door middel van het type testen wat bij de GGD wordt gedaan, is de timing van dit advies misschien wat, uhm, onverstandig. https://t.co/jy8V151BfS

'Bovenop, niet ter vervanging van'

Maar volgens Molenkamp is dit absoluut niet het juiste moment in de pandemie om in te zetten op deze strategie. "Zelftesten is prima, maar bovenop wat we al deden en niet ter vervanging van", stelt hij. "Als er voldoende immuniteit is en er minder risico bestaat op varianten, dan zit je in dezelfde situatie als met de griep. Dan zou je met zelftests kunnen volstaan."

Ook volgens Niesters is dit niet het juiste moment voor zo'n aanpassing van het testbeleid. "Het is een wanhoopspoging van het demissionaire kabinet omdat de GGD niet in staat is om meer testen uit te voeren".

Volgens hem zit de GGD in de knel, nu het aantal besmettingen de voorbije weken gigantisch is opgelopen en de dienst tegelijkertijd moet beginnen met het zetten van boosterprikken. Niesters meent dat er achter de aanpassing van het beleid paniek schuilgaat: "Het demissionaire kabinet is de controle kwijt."

Vanwege de drukte bij de GGD, is het volgens hem nu kiezen tussen twee kwaden. "Als de keuze is tussen niet testen of een zelftest, dan is de zelftest wel de betere optie. Maar we mogen echt het zicht op het virus niet kwijtraken."