Marathonschaatsers Dul en Hoolwerf beginnen strijd om modern 'spruitjespak' met zege

Marathonschaatsers Elisa Dul en Evert Hoolwerf hebben de eerste etappe in de vierdaagse strijd om de Trachitol Trophy gewonnen. In Utrecht eindigde de wedstrijd zowel bij de vrouwen als de mannen in een massasprint. Dul reed in de slotfase zo hard weg, dat ze haar overwinning al vroeg kon vieren. Ook bij de mannen kregen avonturiers geen kans, waarna Hoolwerf in de sprint uit de problemen bleef. Hij versloeg Sjoerd den Hertog en Harm Visser. Dul en Hoolwerf mogen morgen in de tweede wedstrijd als klassementsleiders van start een opvallend 'pijlenpak'.

Kevin Hoekstra (l) en Evert Hoolwerf met hun pillen- en pijlentrui - ANP

De leiders in het puntenklassement dragen het 'pillenpak'. De schaatspakken zijn geïnspireerd op het beroemde spruitjespak, waar tussen 1998 en 2007 in de zesdaagse Greenery Six om werd gestreden.

2004: De Amerikaan KC Boutiette in het spruitjespak - ANP

De Trachtol Trophy bestaat uit vier wedstrijden. De eerste race in Utrecht was een opwarmertje: de vrouwen reden 60 ronden, de mannen 75. Per dag wordt de afstand langer; op zondag rijden de vrouwen 100 ronden. De wedstrijd bij de mannen bestaat dan uit 150 ronden. In de laatste marathons zijn ook de meeste punten te verdienen voor het klassement.

Finales zondag live bij de NOS De finales zijn zondag live te zien op NOS.nl, de NOS-app en in Studio Sport op NPO 1. De vrouwen rijden om 14.43 uur, de mannen gaan om 16.13 uur van start.