Angela Merkel met militair eerbetoon én Nina Hagen uitgezwaaid

In haar afscheidswoord zei Merkel dat ze zich "dankbaar en nederig" voelt. "Ik was er altijd van bewust dat vertrouwen een belangrijk element is in de politiek. Het is allesbehalve vanzelfsprekend en ik dank u uit de grond van mijn hart dat u mij vertrouwde."

Merkel greep het dankwoord ook aan om de toeschouwers te waarschuwen voor antidemocratische tendensen in de samenleving, zoals complottheorieën. "Wanneer wetenschappelijke kennis wordt ontkend, moet tegenspraak luid klinken. Wanneer haat en geweld worden gezien als legitiem middel om eigen belangen na te streven, moet onze tolerantie haar grens vinden."

De christendemocraat Merkel (67) wordt naar verwachting binnen een paar dagen opgevolgd door SPD-leider Olaf Scholz (63), wiens partij samen met de Groenen en de liberale FDP de nieuwe Duitse regering zal vormen.