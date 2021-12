Pavlidis en Karlsson bezorgen wisselvallig AZ eerste zege in bijna een maand

AZ heeft weer eens een zege geboekt. Na drie gelijke spelen en een nederlaag versloegen de Alkmaarders Fortuna Sittard met 2-1, dankzij treffers van Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson.

De herinnering aan de laatste AZ-overwinning was al bijna vervlogen, in aanloop naar het treffen in Alkmaar. Op 4 november, bijna een maand geleden, werd het Roemeense Cluj geklopt in de Conference League. Sindsdien was Feyenoord te sterk gebleken en eindigden duels met NEC, Jablonec en Vitesse in een gelijkspel.

AZ vond zich voor aanvang van het treffen met Fortuna Sittard dan ook terug op een teleurstellende 12de plaats. Een hard gelag voor de club die vijf maanden geleden bij monde van technisch directeur Max Huiberts nog aankondigde ondanks alle vertrokken blikvangers 'gewoon' bovenin mee te willen draaien.