Roeblev en Medvedev stellen halvefinaleplaats voor Rusland veilig in Davis Cup

Bij 5-4 in de tweede set serveerde Roeblev voor de winst, maar Ymer brak hem en won de set. Set drie verliep op service, ook al omdat Roeblev zeven breakpoints niet wist te verzilveren. Pas in de tiebreak drukte de Rus door.

Andrej Roeblev zette Rusland op 1-0, maar makkelijk ging dat allerminst. De nummer vijf van de wereld had drie sets nodig tegen de mondiale nummer 171, Elias Ymer: 6-2, 5-7,7-6 (3).

Na Kroatië, Duitsland en Servië heeft ook Rusland de halve finales van het Davis Cup-toernooi bereikt. In Madrid was de tweevoudig winnaar Zweden de baas.

Daniil Medvedev werd vervolgens drie keer gebroken door Ymers broer Mikael (ATP-94), maar de nummer twee van de wereld won wel: 6-4, 6-4.

Rusland speelt zaterdag in de halve finales tegen Duitsland, dat het zonder wereldtopper Alexander Zverev moet stellen. Novak Djokovic speelt vrijdag met Servië tegen Kroatië, dat in de kwartfinales met 2-1 te sterk was voor Italië.