Oud-lachgasverkoper hoorde dagelijks over auto-ongelukken met 'ballonnetjes'

De laatste paar jaar vielen tientallen doden en gewonden bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Oud-lachgasverkoper Deniz Üresin, die op grote schaal ballonnen gevuld met lachgas verkocht in Amsterdam, schrikt van deze cijfers, maar het verbaast hem niets.

"In 2019, toen ik nog lachgas verkocht op onder meer het Leidseplein, hoorde ik tientallen berichten van auto-ongelukken per dag. Dan kom je in de tijd dat ik verkocht wel uit op duizenden ongelukken waarbij lachgas in het spel was."

De ondernemer had meerdere mensen in dienst die op verschillende plekken in Amsterdam met bakfietsen gevuld met flessen lachgas stonden. Onder feestgangers was zijn bedrijf Ufogas zeer bekend. De Amsterdamse burgemeester Halsema was de overlast zat en besloot om de verkoop per bakfiets te verbieden en om verboden op bepaalde plekken in te stellen.