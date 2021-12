Journalist die molotovcocktail door ruit kreeg: 'Niet toegeven aan intimidatie'

De aanslag op Groeneveld, waarbij hij en zijn partner ongedeerd bleven, is niet het enige incident. Zo werden er ruiten ingegooid bij een fotograaf in Vlaardingen, kreeg een verslaggever een trap in zijn buik in Krimpen aan den IJssel en werden een fotograaf en diens vriendin met hun auto omvergeduwd door een shovel.

Geweld en intimidatie gericht op journalisten lijkt toe te nemen, ziet ook AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. "Wat je nu ziet is dat journalisten die over heel gewone onderwerpen schrijven of reportages maken worden bekritiseerd om het geluid dat ze laten horen. Dat is een nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren."

Wat agressie uitlokt, loopt volgens Rijpma sterk uiteen. "Je ziet het doorgaans veel met onderwerpen die veel in het nieuws zijn. Nu schrijven we veel over corona, dus je ziet dat dat een trigger is die soms agressie oproept of bedreigingen in de hand werken. Maar als er geen corona was, dan was er misschien wel iets anders wat dit gedrag zou oproepen."