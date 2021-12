Hogesnelheidstrein China-Laos geopend: 'Tastbaar project binnen Zijderoute'

Wat houdt de Zijderoute van China precies in? In onderstaande video leggen we het uit:

Vijf jaar geleden begon de aanleg van de spoorlijn, die van de Chinese stad Kunming naar de Laotiaanse hoofdstad Vientiane loopt. Door corona zal de trein de komende tijd alleen goederen vervoeren. Zowel in China als in Laos zijn er nieuwe stations aangelegd.

"We geloven dat deze spoorlijn van Laos een land maakt dat niet meer ingeklemd zit tussen andere landen, maar ook verbonden is met het buitenland", aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken.

Volgens Van der Putten verschilt per situatie welke afspraken er worden gemaakt als een land leningen niet kan terugbetalen aan China. "Ze bepalen zelf waar de financiële risico's liggen. Sommige landen gebruiken de opbrengsten van de verkoop van grondstoffen als garantstelling. Dat deed Laos ook. Het land neemt daarmee een groot risico". Toch is het volgens Van der Putten lastig in te schatten of het voor de Laotianen daadwerkelijk moeilijk wordt om deze lening terug te betalen.

Frans-Paul Van der Putten, coördinator bij het China Center van Clingendael Instituut, denkt dat de spoorlijn economische voordelen kan opleveren voor Laos. "Het land heeft nu geen directe verbinding met zee. Voor de integratie van Laos in de internationale economie, is het belangrijk om goede toegang te krijgen tot de buitenwereld", vertelt hij. "Als de spoorlijn uiteindelijk wordt doorgetrokken naar andere delen van Zuidoost-Azië, ligt Laos op een doorgaande route. Dat maakt het land ook aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders."

Laos heeft voor de spoorlijn leningen moeten afsluiten met China. Sommige experts maken zich zorgen over de financiële gevolgen voor het land, omdat het al heel veel geld heeft geleend. Volgens een rapport van AIDDATA is Laos het land dat de meeste schulden heeft bij China. "Laos heeft zichzelf in de positie gebracht dat als deze spoorlijn geen winst oplevert, het land nog verder in de schulden komt", zegt Zuidoost-Azië-expert Greg Raymond van de Australian National University.

Correspondent Sjoerd den Daas over de nieuwe hogesnelheidslijn:

De Chinese staatsmedia berichten uitgebreid over deze nieuwe spoorlijn. Het is een belangrijke stap binnen de plannen van partijbaas Xi om China dichterbij Zuidoost-Aziatische landen te brengen, en vice versa. De volgende stap is een directe verbinding met Bangkok, het uiteindelijke doel om middels spoorlijnen de hele regio over land met elkaar te verbinden.

In 2013 introduceerde Xi Jinping zijn plannen voor het zogenaamde Gordel- en weg-initiatief voor het eerst. Toen nog vooral een economisch project gebaseerd op betere infrastructuur om de oude zijderoute nieuw leven in te blazen en nieuwe afzetmarkten te creëren, nu een belangrijke pijler onder China's buitenlandbeleid. Deze spoorlijn is een belangrijk voorbeeld van de plannen van de Chinese president, vooral omdat het een tastbaar project is. Hiermee kan China de Zuidoost-Aziatische markt dichterbij brengen, en betere toegang krijgen tot bijvoorbeeld havens en grondstoffen.

China presenteert deze spoorlijn als een win-winsamenwerking die zal leiden tot meer welvaart. Maar de vraag is: zal dit project ooit rendabel worden, zeker voor Laos? De stevige investeringen lopen ver vooruit op economische gewin, als dat er al komt.

Voor China is dat minder belangrijk: wat telt is dat het verder kan gaan met datgene dat in eigen land steeds minder nodig is: het bouwen van wegen, spoorlijnen, havens en andere infrastructuur. En dat het zuiden van het land wordt ontsloten, zoals dat eerder met het westen van het land gebeurde in de vorm van spoorlijnen naar Europa, en de invloed aldaar vergroot kan worden.

Laos is een van de snelst groeiende economieën in de regio, maar hoort nog altijd tot de armste landen in Zuidoost-Azië. Door deze spoorlijn wordt het land met een miljardenschuld opgezadeld, een bedrag dat gelijk ligt aan grofweg een derde van wat alle Laotianen samen in een jaar verdienen. De kans bestaat dat deze spoorlijn Laos op termijn meer welvaart brengt, maar of dat genoeg is zal moeten blijken.