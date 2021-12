Regenboogvlag en karten met Saudische vrouwen: F1-coureurs spreken zich uit

Naast de titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bij de grand prix in Saudi-Arabië, staat ook het thema mensenrechten in aanloop naar de eerste Formule 1-race in Djedda hoog op de agenda. Hamilton sprak zich bij de persconferentie voor de race uit over de mensenrechtensituatie in het land, zoals hij twee weken geleden ook deed in Qatar. Verstappen deed dat, ondanks een uitnodiging van Amnesty International, niet. Regenbooghelm De Britse zevenvoudig wereldkampioen draagt komend weekeinde dezelfde regenbooghelm als in Qatar, waarmee hij de gelijkheid van alle mensen wil onderstrepen.

Wereldkampioen Lewis Hamilton met zijn regenbooghelm - AFP

De grand prix van Saudi-Arabië is zeer omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in het land. Amnesty International noemt de race "het zoveelste grootschalige evenement dat het land organiseert om het imago op te poetsen." De mensenrechtenorganisatie riep Formule 1-coureurs op om zich uit te spreken. De Nederlandse tak van Amnesty stuurde in aanloop naar de grand prix van Djedda informatie over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië naar Max Verstappen. 'De sport moet meer doen' Verstappen ging bij de persconferentie niet in op het thema. Hij kreeg er ook geen vragen over. In tegenstelling tot Hamilton, die eerder al stevig stelling nam tegen racisme en voor de Black Lives Matter-beweging. "Zoals ik eerder zei: ik vind dat de sport het bewustzijn moet vergroten in de landen waar we komen. En dat geldt zeker voor mensenrechten", zei Hamilton bij het perspraatje in Djedda.

Quote Voel ik me op mijn gemak? Ik ga niet zeggen dat dat zo is. Lewis Hamilton

"Er moeten veranderingen komen, ook hier. Waarom zitten sommige vrouwen nog steeds in de gevangenis? De sport moet meer doen, maar ik vind niet dat ik degene moet zijn die doet alsof hij alles beter weet. Daar zijn andere mensen voor met veel meer expertise op dit terrein", aldus de Britse coureur. "Ik ben hier geweldig ontvangen en voel me welkom. Het is niet mijn keuze hier te zijn. Voel ik me op mijn gemak? Ik ga niet zeggen dat dat zo is. Maar ik heb niet bepaald dat we hier racen." Vettel kart met Saudische vrouwen Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel houdt zich bezig met de situatie in het land. Bij de persconferentie droeg hij schoenen met de regenboogvlag. Vettel is wat minder uitgesproken dan zijn Britse collega, maar ook de Duitse coureur wil een steentje bijdragen. Hij organiseerde een evenement waarbij acht Saudische vrouwen op een kartbaan mochten racen.

I’ve just given Seb Vettel his pre-race media briefing. He was wearing these again. What a guy! What an #LGBTQ+ ally! #WeRaceAsOne pic.twitter.com/95uLJIiSp6 — Matt Bishop 🏳️‍🌈 (@TheBishF1) December 2, 2021

"Ze mogen hier pas een paar jaar autorijden in een door mannen gedomineerd land, dus het leverde een boeiende dag op", vertelde Vettel. "Er is veel gepraat over deze race in Saudi-Arabië en er zijn veel vragen gesteld. Ook aan mij. Ik stel mezelf ook vragen, over mensenrechten en de positie van vrouwen hier", aldus de coureur van Aston Martin. "Voor mij was dit evenement belangrijk. Het was inspirerend om de verhalen en ervaringen van deze vrouwen te horen. Ook over wat hier goed gaat en wat beter of anders moet. Ik heb geprobeerd hen wat vertrouwen te geven. We moeten ook oppassen dat wij niet als buitenstaanders of passanten gaan veroordelen wat en hoe hier alles beter moet", zei Vettel.