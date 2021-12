Verdachten aanslag Groningse journalist geïnspireerd door complotdenkers

De twee mannen die worden verdacht van het gooien van een molotovcocktail door het raam van een journalist in Groningen, afgelopen augustus, zijn voor hun daad geïnspireerd door verspreiders van complotverhalen over kindermisbruik en -moord in Bodegraven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan Nieuwsuur.

De twee verdachten, Groningers Tjeerd P. (31) en Jamie W. (33), staan vandaag terecht voor poging tot moord. Het OM noemt de aanslag een vorm van "gewelddadig extremisme".

Satanisch pedofielennetwerk

Drie van de complotverspreiders staan vrijdag zélf terecht voor opruiing tot moord en doodsbedreigingen. Online verspreidden zij verhalen over kinderen die zouden zijn misbruikt en ritueel vermoord in Bodegraven. En waarbij onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel betrokken zou zijn. Voor de verhalen is geen enkel bewijs.

Afgelopen juli schreef de Groningse journalist, Willem Groeneveld, op stadsnieuwssite Sikkom over kreten die op een fietspad waren gekalkt. Die teksten waren onder meer bedreigingen aan Van Dissel en steunbetuigingen aan een van de drie Bodegraven-complotdenkers, Wouter R.

R. had een maand eerder al een celstraf had gekregen voor doodsbedreiging richting de advocaat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en voor opruiing tegen Van Dissel. Groeneveld noemde de kreten in zijn artikel "walgelijk".

Na die publicatie ontving Groeneveld bedreigingen en intimidaties, zegt hij. "Bedreigingen als: we komen je wel een keer halen; jouw tijd komt wel. De bekende kreten vanuit die hoek."

Drie weken later kreeg hij de brandbom op de deurmat. Hij kon zelf het vuur doven. "Maar de kans was vrij groot dat het heftig was afgelopen."