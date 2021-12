Honderden Nederlanders aangehouden in grote Europolactie tegen geldezels

In een internationale actie tegen zogeheten geldezels zijn in 27 landen, waaronder Nederland, in totaal 1803 mensen aangehouden. De arrestaties werden de afgelopen drie maanden gedaan, tijdens verschillende 'actiedagen', waarbij meerdere aanhoudingen tegelijkertijd worden verricht.

Het precieze aantal aanhoudingen in Nederland is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van de politie spreekt van "vermoedelijk honderden arrestaties".

De landelijke eenheid benadrukt dat de politieactie zich niet beperkt tot deze internationale actie. Zo zijn dit jaar alleen in de regio Rotterdam al zo'n tweehonderd geldezels aangehouden.

Geldezels zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen voor criminelen en daarvoor in ruil een vergoeding krijgen. De geldezels worden veelal geronseld door cybercriminelen, ziet het samenwerkingsverband van politie, justitie en de bancaire sector dat de fraudepraktijken bestrijdt.

Consequenties groot

De landelijke eenheid ziet dat voornamelijk jongeren als geldezel optreden. "Er zijn veel verdachten in de leeftijdscategorie 18 tot 25 jaar, maar we zien soms ook minderjarige verdachten", vertelt een woordvoerder. De consequenties kunnen groot zijn: zo kan het lastiger zijn om in de toekomst een bankrekening te openen of een hypotheek te verkrijgen.

De pakkans voor geldezels is vrij groot, doordat zij eenvoudig zijn op te sporen via hun bankrekening. "Door ons op hen te richten verstoren we het criminele proces en kunnen de daders die erachter zitten het geld moeilijker wegsluizen", zegt Caroline Sander van de Electronic Crimes Task Force.

Het nieuws over de aanhoudingen komt naar buiten in het kader van de Europese actieweek tegen geldezels, die jaarlijks in samenwerking met de Europese politieorganisatie Europol wordt georganiseerd. Tijdens de week wordt onder meer op mbo's en hbo's gewaarschuwd voor de gevolgen van geldezelerij.