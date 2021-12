Van de Donk vier maanden aan de kant door spierscheuring

Oranje-international Daniëlle van de Donk staat vier maanden aan de kant. De 30-jarige middenvelder van Olympique Lyonnais liep vorig weekeinde in het WK-kwalificatieduel van Nederland bij Tsjechië een spierscheuring op. Afgelopen dinsdag ging ze onder het mes.

De ontknoping van de WK-kwalificatie komt naar verwachting niet in gevaar, want Oranje speelt pas in april weer kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap van 2023. Van de Donk is met Lyon koploper in de Franse competitie en ook nog actief in de Champions League.

Al jaren is Van de Donk vaste waarde in Oranje. Op zowel het EK van 2017, waar Oranje de titel veroverde, als op het WK in 2019, waar de finale werd bereikt, had de 123-voudig international steevast een basisplaats, net als op de Spelen van afgelopen zomer.