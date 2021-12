Baansprinter Büchli gaat wat anders doen: 'Ultieme droom is Touretappe winnen'

Na bondscoach Hugo Haak moeten de teamsprinters in 2022 ook verder zonder Matthijs Büchli. De 28-jarige baanrenner stapt vanaf 1 januari over naar de weg. "Ik ga wat anders doen", zegt Büchli tegen de NOS. "Ik ga me omscholen tot wielrenner op de weg." Büchli zal uitkomen voor de ploeg van Beat, waarvoor hij in oktober al twee koersen op de weg reed. Het is een opmerkelijke stap. Büchli bracht zijn hele carrière als sprinter door op de baan. Op zijn veertiende werd hij al Nederlands kampioen bij de junioren op het onderdeel omnium en dat bleek het begin van een lange reeks successen, met uiteindelijk 14 nationale titels bij de senioren, zowel individueel als met de teamsprinters. Hoogtepunten Zijn hoogtepunten beleefde hij op de Spelen van Rio (zilver op keirin) en Tokio (goud met de teamsprinters) en in 2019 bij de WK in Polen.

Teamsprinters (vlnr Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Matthijs Buchli) winnen goud in Tokio - ANP

Die laatste titel bleek een kantelpunt. "Ik heb dit best wel lang geleden bedacht, eigenlijk in april 2019 al. Dat jaar werd ik wereldkampioen op de keirin en met de olympische medaille van Rio was het cirkeltje toen wel rond." Büchli moest de overstap nog een jaar uitstellen om aan de Spelen van Tokio mee te kunnen doen als sprinter. Hij pakte daar goud op de teamsprint en stelde teleur op de keirin.

Nu kijkt hij uit naar zijn nieuwe uitdaging, waarbij hij ondersteund zal worden door de ervaren wieler- en triatloncoach Louis Delahaije. "Het is natuurlijk totaal iets anders. Normaal zijn mijn wedstrijden op de baan tot een kilometer lang. Maar op de weg begint het pas een beetje na 180 kilometer. Ik moet heel veel uren gaan maken met alleen maar rustig fietsen." Gewicht verliezen Trainingsritjes van 27 kilometer per uur zijn in het begin geen uitzondering. Hij zal andere spieren moeten aanwenden en ook het nodige gewicht moeten kwijtspelen. "Dat is niet per se een doel, gewicht verliezen. Al zal dat wel een natuurlijk gevolg zijn, naarmate ik minder train in het krachthonk."

Matthijs Buchli - ANP

"Of het allemaal realistisch is? Weet ik niet, maar daarom vind ik het zo leuk. Geen idee. Ik ga voor het hoogste haalbare. Ik hoop over een jaar mee te kunnen doen voor een overwinning. Misschien komend jaar al. Het eerste doel is Olympia's Tour in maart. Misschien kan ik daar al meedoen, misschien kom ik niet eens aan de finish. Geen idee." Een stipje aan de horizon zet Büchli ook al. "Mijn ultieme droom? Misschien een keer een Touretappe winnen, maar ik wil het stap voor stap bekijken." Duuronderdelen En hoewel hij afscheid neemt van de sprintploeg, is het geen afscheid van de baan. "Ik heb al een keer met de duurbondscoach meegetraind. Ik kijk met een schuin oog naar de WK van komend jaar. Wie weet kan ik daar een scratch of een afvalkoers winnen. Het zou wel gaaf zijn om een wereldtitel op een sprintonderdeel te hebben én op een duuronderdeel." Bekijk hier hoe Büchli in 2019 goud veroverde op de keirin:

2019: Büchli verovert wereldtitel op keirin - NOS