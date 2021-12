Hoge Raad: overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte

De overheid moet gelijke kansen bieden bij de uitgifte van grond. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, bepaald. Het Financieele Dagblad schrijft dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben voor huidige en toekomstige woningbouw. Volgens de krant komt de Nederlandse ambitie om in tien jaar een miljoen woningen te bouwen in gevaar door deze uitspraak. Gemeenten mogen door de uitspraak niet langer direct grond verkopen aan ontwikkelaars, want andere partijen moeten volgens de rechter gelijke kansen krijgen bij de aanbesteding. "Dit kan grote gevolgen hebben voor de woningbouw, maar het hangt er wel echt van af hoe betrokkenen hierop gaan reageren", zegt universitair hoofddocent bestuursrecht Annemarie Drahmann van de Universiteit Leiden. "Advocaten, vastgoedbedrijven en gemeenten zijn nu aan het kijken: wat gaat deze nieuwe hoofdregel betekenen in de praktijk." Corruptie voorkomen De overheid moet zich volgens de Hoge Raad ook bij het sluiten van contracten houden aan beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het beginsel van gelijke kansen. Je mag niet zomaar een contract met één partij sluiten, zonder dat andere partijen hun interesse konden tonen. Het gelijkheidsbeginsel moet corruptie binnen de overheid voorkomen. De uitspraak geldt alleen voor projecten waar de gemeenten de grond in eigen handen heeft. Voor grondverkopen door particulieren, projectontwikkelaars of agrariërs geldt dit dus niet. Schaarse vergunningen De Hoge Raad verwijst in de uitspraak naar een eerdere bestuursrechtelijke uitspraak van de Raad van State uit 2016. Hierin is bepaald dat de overheid gelijke kansen moet bieden bij het verlenen van kansspelvergunningen. Van zo'n vergunning is er binnen een gemeente vaak maar één beschikbaar, waardoor het bieden van gelijke kansen noodzaak is. Nu geldt de regel ook voor het sluiten van contracten. De Hoge Raad biedt op de algemene regel van gelijkheid wel een uitzondering. Als er maar één partij voor de aanbesteding in aanmerking kán komen, dan mag een uitzondering gemaakt worden. De overheid zal dit wel moeten motiveren.

Om welke zaak ging dit? Deze zaak draait om de verkoop van een deel van het oude gemeentehuis in Didam in Gelderland. De gemeente Montferland verkocht de aanbouw van het pand aan een ontwikkelaar die daar een Coop-supermarkt wilde bouwen. De Aldi verderop in het dorp zou dan verhuizen naar het oude Coop-gebouw, waardoor ook zij in het centrum zouden zitten. Dat zat de Albert Heijn, die zich ook in het centrum wilde vestigen, niet lekker. De Albert Heijn verloor de eerdere zaken bij de rechtbank en het hoger beroep, maar krijgt nu gelijk van de Hoge Raad. Er was geen sprake van gelijke kansen, en die moet de overheid wel bieden. De zaak gaat nu terug naar het gerechtshof in Den Bosch. Die moet bepalen of in dit geval de regel of uitzondering moet gelden.