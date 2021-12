Na een trainingskamp in de Spaanse zon weet Schouten niet of ze ongeslagen blijft

Ongeslagen is ze dit seizoen op de lange afstanden. Bovendien scherpte Irene Schouten bij iedere overwinning op de drie en vijf kilometer ook nog eens het baanrecord aan. De teller staat deze winter al op vier.

Op zowel op de NK afstanden als in de eerste wereldbekers was de 29-jarige Noord-Hollandse afgetekend de beste. Een seizoensstart om van te dromen, zeker in een olympische winter.

Toch is een vijfde zege op rij, laat staan een nieuw baanrecord, niet vanzelfsprekend. Aan de ene kant omdat een baanrecord bij de wereldbeker in Salt Lake City ook direct een wereldrecord zou betekenen, maar vooral omdat Schouten de afgelopen twee weken niet op het ijs heeft gestaan.

Na de wereldbeker in het Noorse Stavanger trok ze naar Tenerife voor een trainingskamp in de zon. Even weg van het ijs. "Ik weet totaal niet wat ik ervan moet verwachten", zegt Schouten bij aankomst in Noord-Amerika. "Na een week is het gek. Je verleert het niet, maar je moet wel weer even voelen: wat is je slag?"

'Natuurlijk wil ik winnen'

"Ik hoop een beetje goed te eindigen, maar ik weet dat het moeilijk is om voor de eerste plek te gaan." Toch legt Schouten zich niet bij voorbaat neer bij een nederlaag. De Canadese Isabelle Weidemann, die achter Schouten twee keer zilver pakte in de wereldbeker, is gewaarschuwd. "Natuurlijk wil ik winnen. Zo sta ik ook aan de start."

Bekijk hieronder het programma van de wereldbeker in Salt Lake City: