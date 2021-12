Geen verdere tegemoetkoming van kabinet voor hoge inflatie

Het demissionaire kabinet gaat geen extra maatregelen nemen om de verslechterde koopkracht als gevolg van de hoge inflatie te repareren. Dat laat demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken weten: "Het is te vroeg om te voorspellen hoe de inflatie en koopkracht zich gaan ontwikkelen."

Hij zei nog wel in gesprek te zijn met onder andere gemeentes over de mogelijkheden om de allerlaagste inkomens wel waar nodig tegemoet te komen, bijvoorbeeld via de bijstand. Dit was ook eerder toegezegd, naar aanleiding van een motie om hier 200 miljoen euro voor uit te trekken. Voor 15 december zal hier meer duidelijkheid over zijn. Maar dat plan is er nog niet: "De uitvoering is ingewikkeld, ook voor gemeenten", aldus Wiersma.

Kamerleden van onder andere PVV, GroenLinks, SP, PvdA, Denk, Bij1, Den Haan en Omtzigt hadden aangedrongen op snelle maatregelen om mensen die getroffen worden door stevige prijsstijgingen tegemoet te komen. Senna Maatoug van Groenlinks: "Het is historisch wat we hier zien. De vraag is wat zeggen we tegen de mensen die nu al de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen."

Hoogste inflatie sinds de jaren '80

Dinsdag werd bekend dat het voorlopige inflatiecijfer over november 5,6 procent was. Als ook het definitieve cijfer volgende week boven de 5 procent ligt is dat de hoogste inflatie sinds de jaren tachtig.

Die hoge inflatie komt vooral door de hoge energieprijzen, maar ook andere spullen zoals boodschappen worden duurder, mede gedreven door de energieprijzen. Het is zeer onzeker wat er met die inflatie gaat gebeuren de komende tijd en het verschilt zeer per huishouden wat de impact is. Vooral huishoudens die veel energie gebruiken met een laag inkomen worden getroffen.

2022

Wiersma wijst erop dat er al 3,2 miljard is uitgetrokken voor een verlaging van de energiebelasting. Ook is er extra geld beschikbaar voor de zorg- en onderwijssalarissen.

In maart komen er nieuwe koopkrachtplaatjes. Daarover zei Wiersma: "Ik denk dat we goed moeten kijken hoe alles zich ontwikkelt. Ik weet ook niet wat er uit een nieuw kabinet komt en wat dat oplevert." Op vragen of het minimumloon niet aangepast kan worden, zei hij: "Het is een politieke keuze die mogelijk langer duurt om in te voeren en die op de formatietafel ligt."