Geen compensatie voor inflatie bij ABP

Deelnemers van ambtenarenfonds ABP krijgen volgend jaar geen hoger aanvullend pensioen om voor prijsstijgingen te compenseren, ondanks de oplopende inflatie van momenteel meer dan 5 procent. Het ambtenarenfonds waarschuwde eerder al dat indexeren onwaarschijnlijk was.

De premie blijft wel gelijk, volgt uit het premie- en indexatiebesluit voor 2022. Afgelopen zomer waarschuwde het ambtenarenfonds ook dat die zou gaan stijgen.

Al dan niet pensioen verhogen om voor inflatie te compenseren is elk jaar weer een beladen onderwerp, al ging het de afgelopen jaren meer over (het voorkomen van) kortingen. Dit jaar is het mislopen van indexatie extra pijnlijk omdat de inflatie zo hard is opgelopen.

Sinds de laatste keer dat de pensioenen bij de grootste fondsen zijn geïndexeerd, was het koopkrachtverlies van de aanvullende pensioenen al meer dan 20 procent. Daar komt de huidige inflatie bovenop.

Maar de financiële positie van het fonds laat indexeren helaas niet toe, schrijft ABP in een persbericht.

105 in plaats van 110

Volgens de regels moeten fondsen het afgelopen jaar gemiddeld een dekkingsgraad van 105 procent hebben om gedeeltelijk te indexeren. Tot voor kort was dit 110 procent, maar een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een voorstel van de PvdA om dit te verlagen.

Maar deze lager gelegde lat ligt dus nog steeds te hoog. ABP had eind oktober dan wel een zogeheten 'actuele' dekkingsgraad van iets meer dan 105 procent, maar omdat naar het gemiddelde van het afgelopen jaar wordt gekeken, zit het fonds alsnog te laag. Ook Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT komen te laag uit.