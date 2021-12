Duitse regering wil vaccinatieplicht per februari

De Duitse regering is voor de invoering van een vaccinatieplicht per 1 februari. Dat is de uitkomst van overleg tussen de zestien deelstaten, de vertrekkende bondkanselier Merkel en haar opvolger Olaf Scholz. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren, zei Scholz.

Van Scholz was bekend dat hij voorstander is van een vaccinatieplicht. In eerste instantie wilde hij die invoeren voor mensen die in hun werk met kwetsbaren in contact komen, deze week werd bekend dat hij voor een algemene vaccinatieplicht is.

Ook in Duitsland neemt de druk op de zorg en met name de IC's toe. Volgens de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit is 69 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.