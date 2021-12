In vertrouwde omgeving zet Eriksen weer zijn eerste stappen op het trainingsveld

Nu zet Eriksen toch zijn eerste stappen op een trainingsveld sinds de beruchte EK-wedstrijd van 12 juni. Niet geheel toevallig in Odense: hij speelde er drie jaar in de jeugd voordat hij op 16-jarige leeftijd naar Ajax vertrok. Hij heeft ook een huis in die stad.

Dit brengt echter ook een probleem met zich mee: Eriksen staat onder contract bij het Italiaanse Internazionale. En juist in Italië is voetballen met een defibrillator verboden. Daarom kon hij nog niet trainen bij zijn club.

Technisch directeur Michael Hemmingsen gunt hem dan ook een plekje om te trainen: "We zijn erg verheugd dat hij momenteel in vorm probeert te komen op onze velden. We hebben contact gehouden sinds hij vertrok bij OB en daarom zijn we blij dat hij ons gevraagd heeft of hij hier kan gaan trainen."

Claim bij de UEFA

Door de strenge regelgeving is een terugkeer op het veld bij Inter uitgesloten, maar zijn werkgever liet in een eerdere verklaring weten dat er in een ander land mogelijk nog wel een toekomst als voetballer voor de 29-jarige Eriksen ligt.

Mogelijk stelt de club zich een stuk soepeler op in de onderhandelingen als de Europese voetbalbond met geld over de brug komt. Inter claimt een kleine twintig miljoen euro, de transferwaarde die de Deen vertegenwoordigde toen hij door het noodlot werd getroffen. Daarmee zou het financiële verlies grotendeels worden gecompenseerd.