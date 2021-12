Vrouw wordt onwel achter het stuur en rijdt woning binnen in Nieuwleusen

In Nieuwleusen is vanochtend een auto een woning binnengereden. De bestuurder van de auto werd onwel achter het stuur en raakte van de weg. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op het moment van het ongeluk was de bewoner van de woning thuis. Ze was in de keuken aan de achterkant van het huis en kwam met de schrik vrij, schrijft RTV Oost.

De bestuurder van de auto werd onwel toen ze de parkeerplaats van een winkelcentrum afreed. De auto raakte van de weg en reed dwars door de pui van het huis.

De hulpdiensten waren snel ter plaatste en reanimeerden de vrouw. Vervolgens is ze met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het met haar gaat.

De weg is tijdelijk afgezet en de schade aan het huis wordt in kaart gebracht.