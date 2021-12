Druk neemt toe bij Fortuna: 'Ik mis bij veel jongens het vertrouwen'

Fortuna-coach in het nauw: 'Niet winnen, dat gaat aan je vreten' - NOS

"Ik voel ook wel dat de druk toeneemt", erkent Ultee. Na vier nederlagen op rij staat Fortuna op de voorlaatste plaats. "Maar die druk komt vooral van mij zelf, want de slechte resultaten vreten nog het meeste aan mezelf." Dat er in kranten, tv-programma's en op sociale media aan zijn stoelpoten wordt gezaagd, brengt hem naar eigen zeggen niet van slag. Schouderophalend: "Als je wint, komt er een 'Sjors Ultee-meter'. Als je verliest, word je vier keer per dag gebeld of er al ontslaggesprekken gevoerd zijn. Tja..."

Toch is het contrast opvallend tussen het Fortuna Sittard van nu en de ploeg die zich vorig seizoen vanaf de aanstelling van Ultee, vandaag precies een jaar geleden, ogenschijnlijk makkelijk uit de degradatiezorgen speelde. Alleen Mats Seuntjens onttrekt zich met zeven competitiegoals aan de malaise. De aanvaller constateert dat veel van zijn ploeggenoten worstelen om de neerwaartse lijn te doorbreken. "Ik zie heel veel jongens in hun schulp kruipen. Ik mis bij hun het vertrouwen. Ook als wij op voorsprong komen. Vorig jaar gaven we dat dan niet meer uit handen, nu al drie keer in de laatste vier wedstrijden."

Mats Seuntjens - ANP

Wat Seuntjens betreft mogen de spelers van Fortuna elkaar daarover best wat harder aanspreken. "Misschien is de harde aanpak wel een keer handig. We vertellen elkaar heus wel de waarheid, maar ik heb het gevoel dat spelers er nog mee weg komen." "Kijk naar onze tegendoelpunten: daar komen veel individuele fouten bij kijken. Daar kunnen we wel wat harder in zijn naar elkaar." Veel geblesseerden Ultee wijst vooral naar de personele problemen als verklaring voor de slechte prestaties. "Als je kijkt naar de spelers die vorig jaar het verschil maakten, dan zijn dat de namen die er nu niet meer zijn of een tijdje geblesseerd waren: Sebastian Polter, Lisandro Semedo, Zian Flemming, Roel Janssen, Ben Rienstra en Mickaël Tirpan." "Iedereen snapt dat het bij een kleine club met een kleine begroting moeilijk is om de afwezigheid van zes basisspelers op te vangen. Dus dat is de simpelste verklaring, maar ook weer niet de enige, voor het grote verschil met vorig seizoen."

Zian Flemming na een gemist kans tegen FC Groningen - Pro Shots