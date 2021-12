Denen verrast door sneeuwstorm, kunnen blijven slapen in IKEA

Klanten en medewerkers van een IKEA-filiaal in Noord-Denemarken hebben een nacht in de winkel doorgebracht nadat ze ingesneeuwd waren geraakt. In het gebied rond Aalborg viel gisteravond in korte tijd tot 30 centimeter sneeuw, waardoor het openbare leven volledig stilviel.

De filiaalmanager aarzelde geen moment. "Toen we dichtgingen om 20.00 uur konden we ze natuurlijk niet de deur wijzen", zegt Peter Elmose tegen een lokale krant. Hij had zoiets in zijn zestien jaar bij de woonwinkelketen nog nooit meegemaakt. "Ik had ook niet gedacht dat mijn werkdag zo zou eindigen."

Ook medewerkers van een naastgelegen speelgoedwinkel mochten in de IKEA schuilen. Ze kregen rijstepap, kaneelbroodjes en koffie voorgeschoteld en samen werd er naar Europees voetbal gekeken.

Veel gelachen

"Dit was een stuk beter dan overnachten in mijn auto", zegt Michelle Barrett van de speelgoedwinkel tegen publieke omroep DR. "Iedereen was zo lief en we hebben vooral veel gelachen. Dit gaan we niet snel nog eens meemaken."

Ze hadden ruime keuze uit bedden om te liggen, maar van een goede nachtrust was nauwelijks sprake, zegt de 75-jarige Erik Bangsgaard: "Het lag heerlijk, alleen kon het licht in de winkel niet uit. Dus we hebben maar een paar uurtjes geslapen."