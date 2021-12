Ostalgie en Nina Hagen: muziekkeuze Merkel verrast bij afscheid

Waarom Merkel juist dit lied koos, weet niemand. Zij noch haar woordvoerder hebben de keuze toegelicht. En dus fantaseren analisten er lustig op los. Is het nostalgie over haar jeugd in de DDR (ook wel Ostalgie genoemd)? Of toont zich hier het veelbesproken gevoel voor humor, die naasten Merkel zo vaak toedichtten, maar die voor het brede publiek altijd verborgen is gebleven?

Tot zover niets bijzonders. Maar daarnaast mag het muziekkorps van de Bundeswehr zich ook wagen aan de punklegende Nina Hagen, die in 1974 met het nummer Du Hast den Farbfilm vergessen, een grote hit scoorde in de DDR. Merkel, die in Oost-Duitsland opgroeide, was destijds 20 jaar oud.

16 is ook het exacte aantal jaren dat Merkel kanselier was.

Mit 16, sagte ich still: Ich will, will alles oder nichts.

Will groß sein, will siegen,

Mit 16, sagte ich still; Ich will.

De Großer Zapfenstreich van vanavond is de hoogste eer die een Duitse leider te beurt kan vallen. Ze vinden plaats bij het vertrek van een bondspresident, bondskanselier of de verantwoordelijke minister van Defensie. Eerder dit jaar was er ook een eerbetoon voor alle Duitse militairen die dienden in Afghanistan.

De traditie gaat terug tot in de 16de eeuw en vond haar oorsprong in de militaire kazernes, waar vaak tot in de avond werd gedronken en gegokt. Om het einde van de dag in te luiden, liep een officier met een trommelaar en fluitist langs de barakken en sloeg (streich) met een staf tegen de tap (zapf) van de bier- en wijntonnen. Na de muziek was het verboden om lawaai te maken, en de dag officieel ten einde.

Het einde van Merkels ambtstijd is na vanavond echter nog niet helemaal voorbij. Officieel treedt een bondskanselier pas terug als de nieuwe, Olaf Scholz, is gekozen en beëdigd in het parlement. De eerstvolgende zitting van de Bondsdag is echter pas op 6 december. Tot die tijd is Merkel dus nog demissionair regeringsleider. En gezien de dramatische coronapandemie waarin ook Duitsland verkeert, kan ze die laatste week niet rustig uitzitten.

Hoewel miljoenen Duitsers naar verwachting met plezier zullen kijken naar de Zapfenstreich, is de ceremonie niet zonder controverse. De taptoe vindt plaats in het avonddonker. De beelden van militairen met fakkels en glimmende helmen doen sommige denken aan de parades tijdens de gitzwarte dagen van het nationaalsocialisme. Zo leidde de Zapfenstreich voor de Afghanistanveteranen vorige maand tot kritiek op sociale media.