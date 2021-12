De uitzending van 2 december

In België zijn ze aardig onderweg met het plaatsen van de boosterprikken. Hoe pakken ze het daar aan? En wat kunnen wij daarvan leren? Viroloog Marc van Ranst legt het uit en immunoloog Huub Savelkoul duidt de Nederlandse aanpak.

Einde aan fossiele projecten: enthousiasme vs. vrees

Nederland stopt vanaf 2023 met de ondersteuning van fossiele projecten in het buitenland. Maar waar milieuorganisaties spreken van een belangrijke stap in de klimaatpolitiek, is werkgeversorganisatie VNO-NCW onaangenaam verrast. Ze spreken van symboolpolitiek die alleen maar Nederlandse banen zal kosten.