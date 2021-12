Gemeenteraad Zeewolde positief over datacentrum Meta, ondanks protesten

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde staat positief tegenover de komst van een groot datacentrum van het Amerikaanse bedrijf Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram. Dat is de uitkomst van een raadsvergadering gisteravond over de wijziging van het bestemmingsplan voor het beoogde terrein.

Vijf partijen met tien van de negentien zetels, waaronder VVD, PvdA/Groenlinks en de lokale partij Zeewolde Liberaal, zijn overwegend positief over de plannen. Leefbaar Zeewolde zegt erg kritisch te zijn en wil het definitieve besluit op 16 december uitstellen, schrijft Omroep Flevoland.

Alleen de ChristenUnie is uitgesproken tegen de komst van het centrum. Volgens een CU-raadslid is Zeewolde overvallen en had de gemeente aan de noodrem moeten trekken. "Omdat deze ontwikkeling meer neemt van Zeewolde dan geeft."

Het Amerikaanse bedrijf meldde zich in het najaar van 2019 bij de gemeente Zeewolde met het verzoek er een campus en datacenter te vestigen. Voor het datapark is 1,6 vierkante kilometer gereserveerd. Lange tijd was niet bekend dat Meta achter het nieuwe datacentrum zit. Eind november maakte het bedrijf dat bekend in een persbericht.

Boze bewoners

Voorafgaand aan de vergadering kregen tien sprekers drie minuten inspreektijd. Negen van de tien waren duidelijk tegen de komst. Genoemd werden de grote hoeveelheid energie die het centrum nodig heeft, de restwarmte die mogelijk niet te gebruiken is voor het verwarmen van huizen en de schaal van het datacentrum. De gebouwen zouden veel te groot zijn voor een dorp als Zeewolde. Ook zou het aantal mensen uit de buurt dat een baan zou kunnen krijgen in het centrum, niet zo hoog zijn.

Veel bewoners van Zeewolde zijn dan ook tegen de komst van het datacentrum. Een raadslid zei tijdens de vergadering zich zorgen te maken over de houding van een aantal inwoners. "Zelfs tot in het bos, als ik daar aan het fietsen ben, richten mensen zich boos tot mij." Hij vroeg de gemeenteraad na te denken over hoe die boosheid weg te krijgen is als het besluit eenmaal is genomen. "Anders blijft het maar etteren."

Burgemeester Gerrit Jan Gorter antwoordde daarop dat als raadsleden zich onbetamelijk bejegend voelen door inwoners van Zeewolde, zij zich bij hem mogen melden.