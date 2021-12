Erdogan stelt opnieuw nieuwe minister van Financiën aan terwijl lira blijft dalen

De Turkse president Erdogan heeft vandaag een nieuwe minister van Financiën aangesteld. De nieuwe minister is Nureddin Nebati, die vice-minister van Financiën was. Diens voorganger Lutfi Elvan heeft zijn functie na een jaar neergelegd.

Het vertrek van Elvan is bekendgemaakt in de Staatscourant van Turkije. Een reden werd niet genoemd.

Elvan legt zijn functie neer op het moment dat de Turkse lira in een vrije val is geraakt vanwege zorgen over het economisch beleid van de regering. Erdogan wil de rente laag houden omdat hij erin gelooft dat een hoge rente leidt tot hoge inflatie.

De Turkse munt heeft sinds het begin van het jaar ongeveer 40 procent van zijn waarde verloren. Erdogan blijft erop hameren dat hoge rentetarieven leiden tot inflatie, in tegenstelling tot conventionele economische ideeën. De president heeft al aangekondigd dat hij niet van koers verandert en doorgaat met renteverlagingen.